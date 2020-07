O renumită actriță, dată dispărută Actrița Naya Rivera, cunoscuta pentru rolul din serialul Glee, a fost data disparuta in urma unei plimbari cu barca pe un lac din California, scrie CNN. Miercuri, Rivera a inchiriat o barca, alaturi de fiul sau. Ulterior, doar copilul in virsta de 4 ani a fost gasit singur in barca. Naya Rivera a fost data disparuta miercuri, dupa o plimbare pe lacul Piru. Alaturi de ea se afla și fiul sau in virs Citeste articolul mai departe pe noi.md…

