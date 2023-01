Stiri pe aceeasi tema

- Populația de etnie maghiara a scazut la recensamantul din 2022 atat in valori absolute (de la 1,22 milioane in 2011 la 1,002 milioane), cat și ca pondere in totalul populației (de la 6,5% la 6%), potrivit INS. Cu toate acestea, miza anunțata public de liderii UDMR a fost atinsa: populația de etnie maghiara…

- In timp ce numarul ortodocșilor este in scadere, in Romania exista o religie care și-a caștigat numeroși adepți de la ultimul recensamant. Penticostalii sunt cu 42.000 mai mulți, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS).

- Recensamant 2022: Județul Alba a pierdut un numar de locuitori egal cu al orașelor din Apuseni. Scadere dramatica in toata țara Populația județului Alba a scazut cu 16.435 de persoane fața de anul 2011, potrivit datelor oficiale (parțiale) ale INS. La nivel național, Romania a pierdut 1.067.000 de persoane…

- Populația activa a Romaniei a scazut cu un milion de persoane, in ultimii 10 ani, arata datele din Recensamant 2022 publicate vineri de Institutul Național de Statistica (INS), transmite Economedia. Din populația totala de 19.053.815 persoane a Romaniei, 8.185.049 reprezinta persoane active. Spre comparație,…

- Circa 20% din populatia Ucrainei a parasit tara de la inceputul invaziei ruse, la 24 februarie, a declarat miercuri comisarul pentru drepturile omului din Rada ucraineana (parlamentul), Dmitro Lubinet, citat de EFE. Intr-o interventie in fata presei, presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului din…

- Romania a importat, in primele noua luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,666 milioane tone echivalent petrol tep , cu 19,2 396.200 tep mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica INS .Productia…

- Populatia dupa domiciliu la 1 iulie 2022 a ajuns la 21,943 milioane de persoane, cu 0,5% mai mica fata de 1 iulie 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri.