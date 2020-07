Stiri pe aceeasi tema

- Dintr-o sala a Castelului Windsow, Regina a petrecut 20 de minute vorbind cu restul femeilor despre experiențele prin care au trecut și punand intrebari despre presiunile cu care se confrunta. Intr-un videoclip distribuit pe contul de Twitter al Familiei Regale, Regina Elisabeta se arata interesata…

- Cel mai vechi turneu de tir cu arcul din lume, Antient Scorton Silver Arrow, nu se va mai disputa in acest an din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii, potrivit AFP.Avand loc la Scorton (nordul Angliei), turneul se desfasura din anul 1673, fiind pentru prima oara de la…

- Noi imagini cu Archie, fiul printului Harry și al soției sale, Meghan, au fost facute publice cu ocazia primei sale aniversari. Este vorba despre un filmuleț in care Archie apare alaturi de mama sa, care citește dintr-o carte pentru copii.

- O bratara veche de 90 de ani, incrustata cu diamante si alte pietre pretioase, a fost vanduta cu peste 1 milion de dolari la o licitatie online la New York, relateaza dpa. Bratara, numita "Tutti-Frutti" de compania de bijuterii franceza Cartier, a fost realizata in stilul Art Deco in anii…

- Autoritatile britanice au indemnat populatia sa accepte joburile sezoniere in agricultura, pentru ca ar reduce somajul pentru cateva luni si ar diminua nevoia de muncitori romani si de alte nationalitati. Insa apelul lor a ramas aproape fara raspuns. Alliance of Ethical Labour Providers (din…

- Printul de Wales si ducesa de Cornwall au marcat aniversarea a 15 ani de casatorie printr-un nou portret de familie, alaturi de cainii Camillei, realizat la resedinta de la Birkhall, relateaza joi Press Associationa. Charles si Camilla s-au reunit luni, dupa ce ducesa in varsta de 72 de ani a iesit…