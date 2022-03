Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 34 de ani din Ucraina a nascut, vineri dimineata, doi copii gemeni la spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui, au informat reprezentantii institutiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O tanara de 17 ani refugiata din Ucraina a nascut o fețița sanatoasa la Spitalul Județean Suceava. Managerul Spitalului, dr. Alexandru Calancea, a precizat ca astazi dimineața, in jurul orei 7:30, o pacienta in varsta de 17 ani, provenind dintre refugiații din Ucraina a fost adusa de urgența cu ambulanța…

- Hello Holidays a asigurat și asigura transport gratuit refugiaților din Ucraina care tranziteaza Romania. Un transfer de la Vama Siret la București a fost realizat pe 28 februarie pentru mai mult de 100 de studenți indieni ai unor facultați de medicina din Ucraina.Un prim transport spre ...

- Doua tinere insarcinate, refugiate din Ucraina, de 17 si 23 de ani, au avut nevoie de ingriiri medicale la Maternitatea „Buna Vestire“ din Galati dupa ce au acuzat dureri si contractii. 2.045 de refugiati ucraineni au intrat in ultimele in Romania prin punctele de trecere a frontierei din judetul Galati.

- O fetița din Ucraina a inmuiat inimile voluntarilor și a lasat o femeie cu lacrimi in ochi dupa ce și-a oferit jucaria in semn de mulțumire pentru mancarea primita. Mii de ucraineni, in mare parte mame cu copii, au parasit țara, fugind din calea razboiului. Unii s-au oprit la neamuri, alții tranziteaza…

- Uniunea Ucrainenilor din Romania, filiala Lugoj anunta demararea unei actiuni de strangere de fonduri si alimente pentru persoanele din Ucraina. Incepand de duminica dimineata, lugojenii sau orice persoana care doreste sa doneze bunuri materiale sau bani o pot face si in Lugoj. “Stimati cetateni ai…

- "Din punct de vedere al asigurarii alimentelor in magazinele din Romania nu exista perturbari majore. Noi chiar facem analize zilnice cu privire la stocurile de alimente, la stocurile de produse agroalimentare, la stocurile de cereale si nu apar perturbari majore. Evident suntem intotdeauna atenti,…

- Regizorul Nicolae Corjos a incetat din viata la Bucuresti, la varsta de 86 de ani. Nascut la data de 22.05.1935, in Hotin (Romania, astazi in Ucraina), dupa ce a lucrat ca regizor secund la pelicule precum ”Strainul”, ”Dacii”, ”Ciprian Porumbescu”, si-a pus semnatura pe filme ca ”Alo, aterizeaza strabunica!”,…