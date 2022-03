O refugiată gravidă din Ucraina a pierdut sarcina din cauza stresului, la Galați Tanara din Ucraina, in varsta de 17 ani, se afla in primul trimestru de sarcina. Acesta a ajuns, marti, cu ambulanta la Maternitatea „Buna Vestire” din Galati dupa ce a acuzat dureri, insa a pierdut sarcina, au anuntat reprezentantii unitatii medicale, citați de Agerpres. Medicii au transmis ca starea fetei este stabila și a ramas internata. Cauza probabila a pierderii sarcinii a fost indicata acumularea de oboseala si stres din ultimele zile. Impresionata de cazul tinerei din Ucraina, un cadru medical de pe ambulanta care a adus-o la maternitate s-a intors cu imbracaminte si alimente pentru ea.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

