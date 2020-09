O migranta din Africa a nascut la bordul unui elicopter, in timp ce zbura spre Sicilia de pe mica insula Lampedusa, din sudul Italiei. Femeia a fost testata pozitiv la Covid-19, iar oficialii din domeniul sanatații au decis sa o transfere la Palermo, scrie The Guardian.Femeia statea intr-un centru pentru migranți construit pentru a gazdui cel mult 100 de persoane, insa, in ultimele zile au ajuns acolo de aproape 10 ori mai mulți oameni.Chiar daca a fost urcata de urgența in aparatul de zbor, ea a nascut in elicopter, in timp ce acesta zbura peste coasta de sud a Siciliei, aproape de orașul Agrigento,…