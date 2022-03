Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 24 februarie, dictatorul Vladimir Putin a anuntat in zori ceea ce numește el a fi o „operatiune militara in Ucraina, pentru a-i apara pe separatiștii din estul țarii”. La ora 6 dimineața, Darija Shovkoplyas se afla cu soțul sau și baiatul lor de 10 ani la Kiev, in casa lor. Casa pe care Putin,…

- O femeie de 62 de ani din Ucraina, a murit astazi la Vama Petea, dupa ce a trecut de granița cu Romania. Femeia a acuzat dureri in piept. Aceasta a murit in autocar de infarct. Polițiștii de frontiera au chemat ambulanța dar, din nefericire, femeia deja decedase atunci cand echipajele medicale au sosit…

- Caz șocant la vama Petea! O ucraineanca s-a stins din viața, din nefericire, chiar dupa ce a trecut de granița cu Romania. A plecat din Ucraina de teama razboiului, pentru siguranța ei, insa a avut parte de un sfarșit tragic la noi in țara. Iata cum s-a intamplat totul!

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca o femeie venita din Ucraina in urma cu trei zile a murit la Galati, cel mai probabil decesul producandu-se in urma unui stop-cardiorespirator. Potrivit lui Bode, in cele sapte centre organizate pentru cetatenii ucraineni care au venit in…

- O femeie de 84 de ani, refugiata din Ucraina, a murit intr-un camin studentesc din municipiul Galati in urma unui stop cardio-respirator, informeaza, luni, reprezentantii Grupului operational de lucru pentru ajutorarea refugiatilor ucraineni.

- O femeie, in varsta de 84 de ani din Ucraina, a decedat in urma cu puțin timp la un camin studențesc din Galați, acolo unde a gasit adapost, in urma conflictelor dintre Ucraina și Rusia. Batrana avea probleme grave de sanatate. Refugiata, moarta la un camin studențesc din Galați Sute de refugiați ucraineni…

- Zeci de mii de ucraineni s-au refugiat in Republica Moldova, in cele 4 zile de razboi. La Palanca, cel mai apropiat punct de frontiera de Odessa, ucrainenii primesc ajutor din partea voluntarilor, imediat ce intra in Republica Moldova.

- Un soldat ucrainean de pe Insula Serpilor din Marea Neagra nu s-a putut abtine sa nu-i injure pe rusii de pe o nava de razboi ruseasca atunci cand i s-a cerut sa se predea, altfel vor fi bombardati. Aceasta este una dintre povestile de eroism din razboiul din Ucraina devenite virale pe internet in ultimele…