- O femeie de 62 de ani din Ucraina, a murit astazi la Vama Petea, dupa ce a trecut de granița cu Romania. Femeia a acuzat dureri in piept. Aceasta a murit in autocar de infarct. Polițiștii de frontiera au chemat ambulanța dar, din nefericire, femeia deja decedase atunci cand echipajele medicale au sosit…

- Vineri, 4 martie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.847 de persoane, dintre care 28.235 cetateni ucraineni, in scadere cu 1,1 fata de ziua precedenta, potrivit Politiei de Frontiera.Astfel, pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania…

- O femeie de 84 de ani, refugiata din Ucraina, a murit intr-un camin studentesc din municipiul Galati in urma unui stop cardio-respirator. Rudele le-au spus cadrelor medicale ca victima avea mai multe probleme medicale. Despre situația refugiaților, in județul Galați, relateaza Aurelia Bogatu: O femeie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca o femeie venita din Ucraina in urma cu trei zile a murit la Galati, cel mai probabil decesul producandu-se in urma unui stop-cardiorespirator. Potrivit lui Bode, in cele sapte centre organizate pentru cetatenii ucraineni care au venit in…

- O femeie, in varsta de 84 de ani din Ucraina, a decedat in urma cu puțin timp la un camin studențesc din Galați, acolo unde a gasit adapost, in urma conflictelor dintre Ucraina și Rusia. Batrana avea probleme grave de sanatate. Refugiata, moarta la un camin studențesc din Galați Sute de refugiați ucraineni…

- Tragedia la punctul de trecere a frontierei Palanca. Un cetațean al Ucrainei a decedat in urma unui stop cardiac. Informația a fost oferita de șeful Inspectoratului General al Poliției "Astazi, la 09:20 dimineața o persoana a raportat ca se simte rau, i s-a acordat primul

- Romania ia masuri de urgența la granița cu Ucraina. In acest moment, autoritațile ucrainene nu permit ieșirea și intrarea in țara. Aflam mai multe de la Antonio Miclea, care este la punctul de trecere a frontierei de la Sighetu Marmației.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca miniștrii de Aparare ai Alianței vorbesc despre necesitatea intaririi echipamentului militar și de modul in care va acționa in Romania. „Maine, miniștrii de Aparare ai NATO se vor intalni pentru a discuta despre cea mai serioasa…