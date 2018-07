Stiri pe aceeasi tema

- Semifinalist al echipei Smiley la Vocea Romaniei, AMIR lanseaza prima piesa, „What You Want". Semifinalistul echipei Smiley la „Vocea Romaniei” in sezonul 7, Amir, lanseaza piesa de debut, „What You Want", un mix de influente europene si orientale, perfecta pentru vara care tocmai a inceput. „Am ales…

- Smiley ar ramane antrenor la „Vocea Romanei" pentru inca un sezon, scrie huff.ro. Mai ramane liber locul lui Adrian Despot. Unele voci susțin ca locul acestuia urmeaza sa fie ocupat de o antrenoare. Asta ca balanța dintre antrenori sa fie echilibrata. Citeste si Vocea Romaniei pregateste schimbari…

- Recent, in timpul finalei ”Romanii au talent” s-a anunțat ca Irina Rimes va fi unul din antrenorii noului sezon ”Vocea Romaniei”. Astazi Pro TV a anunțat și al doilea antrenor nou. In cursul jurnalului de știri al dimineții s-a anunțat ca din noul juriu ”Vocea Romaniei” va face parte și Tudor Chirila.…

- Randi, Alina Eremia, Nicole Cherry, Edward Sanda și RINA sarbatoresc ziua de 1 iunie prin muzica. Artiștii și-au unit vocile și au pregatit o piesa de Ziua Copilului, pornind de la un singur gand, acela de a oferi un cadou pentru copilul din sufletul fiecaruia. Este vorba despre un remake realizat in…

- Cantarețul și compozitorul Marius Moga a decis ca este vremea sa iși faca o schimbare de look, pe care a impartașit-o apoi cu fanii sai de pe Instragram. Dupa ce timp de patru ani a fost vazut in permanența cu o barba stufoasa, Moga s-a barbierit și arata din nou ca un tinerel de 20 de ani. „Sentimentul…

- Loredana Groza a castigat procesul cu Gabi Lunca, dupa ce a fost data in judecata in 2012 de catre cantareata de muzica lautareasca. Magistratii Tribunalului Ilfov i-au dat marti castig de cauza. Gabi Lunca sustinea ca Loredana Groza a folosit fara drepturi o piesa din repertoriul ei. Dupa 6 ani de…

- Ce le uneste pe buzoianca Bianca Purcarea si pe Ana Munteanu, castigatoare a ,,Vocii Romaniei“? Talentul muzical, showurile aflate in cautare de talente, Buzaul si, mai nou, un… musical! Dar, sa le luam pe rand. Ana Munteanu este castigatoarea sezonului 2017 al emisiunii „Vocea Romaniei”, iar Bianca…