O recunoști? Cine este vedete din imagine? „Eram mereu pusă pe glume și distracție!” Recent, cu ocazia inceperii unui nou an școlar, bebelușa Cristina Ștefan (29 de ani) a publicat doua imagini surprinse in prima ei zi de școala. O recunoști? Cine este vedete din imagine? „Eram mereu pusa pe glume și distracție!” „1998: Ce nu s-a schimbat … simțul umorului, eram mereu pusa pe glume și distracție!”, a scris dansatoarea in descrierea imaginilor. Din anul 2012, Cristina formeaza un cuplu cu actorul Denis Ștefan (44 de ani). La scurt timp, perechea și-a oficializat relația intr-o ceremonie intima, cateva luni mai tarziu, in noiembrie 2013, devenind parinții unei fiice, Delia (6 ani).… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

