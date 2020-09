Stiri pe aceeasi tema

- Veste bomba in lumea mondena. Celebra cantareața Cornelia Catanga s-a desparițit de soțul sau. Nu e prima data cand cuplul trece printr-o perioada complicata. In 2014, Catanga acuza ca de cand s-a trezit cu verigheta pe deget, toate ii merg rau.Citește și: Școala incepe cu STANGUL in Romania:…

- Paraschiva Miriam Ichim este o eleva de nota 10 pe linie, picteaza de la 3 ani, iar in 2017 si-a facut debutul literar cu un volum de proza scurta si poezii, pe care l-a ilustrat cu propriile tablouri.

- Magnatul roman isi justifica pozitia prin faptul ca oricum, pe timpul pandemiei, sustine el, s-au nascut peste un milion de oameni, echilibrand astfel balanta, si de asemenea el crede ca cei decedati de COVID, majoritatea cu comorbiditati, ar fi murit oricum. "Criza nu mai e la orizont, criza…

- Șoc in lumea mondena! Adelina Pestrițu a fost testata pozitiv cu COVID-19. Anunțul a fost facut de vedeta pe o rețea de socializare.Ea a povestit ca a intrat in contact cu o persoana care avea COVID-19. Ulterior, au fost testați și membri ai familiei ei, soțul acesteia find negativ. Cu…

- Adrian Petre e nemulțumit de statutul pe care il are FCSB, unde a devenit a treia soluție pentru postul de atacant, dupa Sergiu Buș și Alexandru Buziuc. Pe contul atacantului, imediat dupa meci, a aparut o imagine cu un leu pe care era trecut urmatorul mesaj, in limba engleza: „Prima ta greșeala…

- Gabi Badalau a dat nevasta pe doua femei: Cruduța și „Bunesa” sau „Prințesa din Urlați”, aceasta din urma reușind sa il impresioneze pe baiatul de oraș cu sesiuni lungi de tras la masea și discuții perverse.

- Lumea mondena sta pe un butoi de pulbere, dupa ce o vedeta ar fi fost implicata intr-un accident mortal, acuza familia indoliata. O tragedie care a lasat un copil fara tata si o tanara vaduva, insarcinata in 8 luni, fara sot.