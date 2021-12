O reclamă la lactate a stârnit controverse în Coreea de Sud Deja la a doua abatere, cel mai mare brand de lactate din Coreea de Sud a retras o reclama care a starnit multe controverse. In reclama apareau niște femei care se transformau in vaci. In urma scandalului care a starnit dezbateri despre sexism și filmari ilegale, firma de lactate și-a cerut scuze, informeaza Agerpres. Astfel, compania a eliminat reclama de pe YouTube, insa de atunci a devenit virala dupa ce a fost reincarcata de internauți. Reclama realizata de Seoul Milk arata un barbat care filmeaza in secret un grup de femei aflate pe o pajiste, care ulterior se transforma in vaci. Unii au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare brand de lactate din Coreea de Sud a fost nevoit sa-si ceara scuze pentru o reclama controversata, informeaza miercuri BBC. Reclama realizata de Seoul Milk arata un barbat care filmeaza in secret un grup de femei aflate pe o pajiste, care ulterior se transforma in vaci. Reclama…

- Cel mai mare brand de lactate din Coreea de Sud a fost nevoit sa-si ceara scuze pentru o reclama controversata. Reclama realizata de Seoul Milk arata un barbat care filmeaza in secret un grup de femei aflate pe o pajiste, care ulterior se transforma in vaci.

- Spotul publicitar difuzat de Seoul Milk arata un barbat filmand in secret un grup de femei pe un camp, care ulterior se transforma in vaci.Compania a inlaturat reclama de pe Youtube dupa ce a fost puternic criticata pe platformele social media insa ea s-a viralizat din nou dupa ce unii utilizatori au…

- Cel mai mare brand de lactate din Coreea de Sud a retras o reclama in care un grup de femei se transformau in vaci. In urma scandalului care a starnit dezbateri despre sexism și filmari ilegale, firma de lactate și-a cerut scuze, informeaza Agerpres.

- Cel mai mare brand de lactate din Coreea de Sud a fost nevoit sa-si ceara scuze pentru o reclama controversata, informeaza miercuri BBC. Reclama realizata de Seoul Milk arata un barbat care filmeaza in secret un grup de femei aflate pe o pajiste, care ulterior se transforma in vaci, potrivit…

- YouTube va incepe sa elimine de pe platforma continutul care pune sub semnul intrebarii folosirea oricarui tip de vaccin medical aprobat, nu doar pe cel pentru Covid-19, anunta Bloomberg. Divizia Google a companiei Alphabet Inc. a anuntat miercuri ca isi va extinde politica impotriva dezinformarii pentru…