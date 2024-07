Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Ionescu a reusit o victorie spectaculoasa in fata nigerianului Quadri Aruna, cu scorul de 4-3 (8-11, 9-11, 6-11, 11-8, 12-10, 11-9, 13-11), sambata seara, in prima runda a probei masculine de simplu din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. Ionescu, debutant la Jocurile Olimpice, a obtinut o…

- Celebra cantareata canadiana Celine Dion s-a declarat extrem de fericita dupa prestatia sa de la ceremonia de deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris, eveniment la care si-a facut revenirea in lumina reflectoarelor dupa o absenta de patru ani, din cauz

- Vedeta americana a gimnasticii artistice feminine, Simone Biles, al carei nume il poarta deja cinci figuri acrobatice, a inceput demersurile pentru o a sasea figura, o miscare la paralele pe care o va dezvalui in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, a anuntat Federatia internationala (FIG), citata…

- Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova a publicat mai multe fotografii cu sportivii moldoveni, care se afla la Paris, Franța, unde vor lupta pentru multrivnitele medalii Olimpice, noteaza Noi.md. Vineri-seara, la Paris, a avut loc ceremonia de inaugurare a Jocurilor Olimpice. Sportivii…

- Edward Iordanescu (46 de ani) și-a exprimat, prin intermediul rețelelor sociale, sprijinul fața de sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice are loc chiar in aceste momente, iar reporterii GSP sunt prezenți la Paris pentru a…

- Mai bine de un sfert din trenurile care fac legatura intre Paris si Londra sunt anulate astazi si nu vor circula nici maine sau poimaine, din cauza actelor de sabotaj care au dat peste cap intreaga retea feroviara a Frantei. Potrivit corespondentei RRA la Paris, actele coincid cu ziua ceremoniei de…

- Un val de incendii provocate intenționat a aruncat Franța in haos chiar in ziua deschiderii Jocurilor Olimpice de la Paris. Rețeaua feroviara a țarii a fost ținta unor acte coordonate de sabotaj, care au dat peste cap circulația trenurilor și au provocat ingrijorare in randul autoritaților.

- Eforturile Franței de a organiza cea mai ecologica ediție a Jocurilor Olimpice de pana acum sunt zadarnicite de atleții participanți, care intenționeaza sa vina la Paris cu propriile aparate de aer condiționat. Organizatorii planuiesc sa mențina controlul temperaturii cu ajutorul unui sistem de racire…