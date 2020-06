O reclama difuzata in Noua Zeelanda, despre educația sexuala a copiilor a intrat in centrul atenției și s-a viralizat rapid pe internet, scrie BBC. Reclama infatiseaza un cuplu de actori porno care ajung la usa unei mame si o instiinteaza pe aceasta ca fiul ei minor se uita la pornografie. Baietelul incremeneste cand ii vede in realitate pe actorii la care se uita pe laptop.