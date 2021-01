Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Arsenal Londra a anuntat, joi, ca a contractat un imprumut pe termen scurt de 120 de milioane de lire sterline pentru a face fata impactului pandemiei de coronavirus asupra veniturilor sale, potrivit news.ro. Citește și: Ciprian Ciucu sare la gatul lui Nicușor Dan: ‘Aștept sa faca odata…

- Informația a fost confirmata de purtatorul de cuvant al OMS, Hedinn Halldorsson, care nu a dat insa alte detalii despre parcursul misiunii. Misiunea este formata din oameni de stiinta din Danemarca, Regatul Unit, Olanda, Australia, Rusia, Vietnam, Germania, Statele Unite, Qatar si Japonia, Aceștia sunt…

- Parlamentul japonez a aprobat miercuri proiectul de lege ce prevede vaccinarea gratuita anti-COVID-19 a celor 126 milioane de locuitori ai tarii, in contextul unei recrudescente a epidemiei in arhipelagul nipon, transmit AFP si Kyodo, potrivit AGERPRES. Proiectul de lege, ce prevede ca guvernul…

- Profitul inainte de impozitare s-a ridicat la 13,5 milioane euro, la finalul primelor noua luni, de la 3 milioane euro in perioada similara din 2019. La nivel global, Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) a inregistrat venituri din prime de circa 8 miliarde de euro, in crestere cu 1,7%.…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 216 milioane de euro pentru sprijinirea intreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) afectate de pandemia de coronavirus. Scopul masurii este de a ajuta IMM-urile sa faca fața problemelor financiare cauzate de pandemia de COVID-19.

- Aeroporturi Bucuresti anunța pierderi de aproape 50 milioane lei, la noua luni, dupa ce pandemia a oprit avioanele la sol. Traficul de pasageri a scazut cu 66% Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administeaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, a avut in primele noua luni pierderi…

- Pandemia a determinat un șoc major pentru majoritatea statelor, iar guvernul PNL a luat rapid masuri pentru a spori capacitatea sistemului de sanatate și pentru a le oferi ajutor cetațenilor și sectoarelor afectate in mod deosebit. Pentru a atenua efectele negative asupra populației și asupra mediului…

- Noi bilanțuri, noi masuri, fapte marcante in evoluția pandemiei de Covid-19 in lume. Pandemia de coronavirus a ucis aproape 1.200.000 de persoane in lume, de la apariția bolii, la sfarșitul lunii decembrie – arata un bilanț stabilit duminica de AFP. Mai bine de 46 milioane de persoane infectate cu virusul…