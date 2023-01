Stiri pe aceeasi tema

- Politistii fac, vineri dimineata, controale pentru verificarea transportului public de persoane, fiind instituite filtre in toate judetele tarii si in Bucuresti. ”La aceasta ora, Politia Romana desfasoara, la nivel national, o actiune pentru verificarea transportului public de persoane. Sunt organizate…

- Zeci de sanctiuni au fost date soferilor de catre politistii Biroului Rutier in urma unei actiuni desfasurate pe strazile din Iasi. Actiunea a avut loc pe data de 4 ianuarie, iar politistii au cautat soferii care nu ofera prioritate de trecere pietonilor. "Au fost aplicate 71 de sanctiuni contraventionale,…

- Anchetatorii au confiscat aproximativ cinci tone de petarde, atat din locuința barbatului, in Capitala, cat și dintr-un depozit din Ilfov, unde acesta ținea restul proiectilelor.Din acnheta s-a astabilit ca obiectele pritotehnice ajungeau in țara prin diverși intermediari iar barbatul le vindea mai…

- Politia Romana a demarat la nivel național actiunea „Foc de Artificii”, fiind continuate, și in acest an, activitațile pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice. Activitatile, desfașurate sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi…

- Polițiștii, jandarmii și reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinare Timiș au desfașurat un control de amploare la nivelul județului, in special in localitațile din jurul Timișoarei. Acțiunea a avut ca scop asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica, precum și prevenirea și identificarea…

- Revolta a izbucnit dupa ce un barbat ranit de poliție in luna august, tot in timpul unui protest, a murit in urma cu doua zile. Revolte de strada au inceput imediat dupa inmormantarea tanarului.WATCH: #BNNTunisia Reports.Protesters scuffle with security forces in Cite El Intilaka, on the outskirts of…