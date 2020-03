Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 95 de ani, Alma Clara Corsini, este cea mai batrana pacienta declarata vindecata in Italia. Femeia este din Fanano, provincia Pavullo, si a fost tratata la Modena, potrivit Mediafax. ”Sunt bine, am avut noroc ca niste oameni incredibili au avut grija de mine. Ma vor trimite acasa…

- Coronavirusul lovește crunt in lumea fotbalului. Andra Micheli, fostul presedinte al clubului de fotbal US Pergolettese, a decedat la varsta de 37 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus, anunta presa din Italia. Anuntul mortii lui Micheli a fost confirmat de clubul italian, care…

- O femeie de 103 ani a ajuns in stare grava la un spital din Wuhan, infectata cu noul coronavirus. Medicii au declarat-o vindecata in mai puțin de o saptamana, iar pacienta a fost externata. Este cea mai batrana persoana care a scapat cu viața in urma infectarii cu virusul 2019-nCoV, relateaza mediafax.Vezi…

- Coronavirusul se face simtit in toata lumea! In Italia, aproape 170 de persoane au murit in utlimele 24 de ore. Iar numarul cazurilor confirmate a depasit 10.000. Situatia este alarmanta si in Spania, care a devenit - acum - al doilea cel mai mare focar din Europa. Virusul nu ii iarta nici pe americani.…

- Coronavirusul este un risc care trebuie monitorizat activ de catre factorii de decizie ai companiilor pentru ca vine cu un nivel mare de incertitudine, potrivit unui comunicat al companiei de consultanta PwC, in care este citat Mircea Bozga, Partener Servicii de Audit al Riscului in cadrul companiei.…

- Ancheta: Circa 5 % din bolnavi au varsta sub 30 de ani. Situatia de urgenta legata de Coronavirus in Italia continua sa se extinda, scrie Corriere della Sera. Cazuri de infectie sunt semnalate in toate regiunile din tara. Potrivit Institutului Superior de Sanatate din Italia, printre cei infectati se…

- In Lombardia, regiunea bogata din nordul Italiei aflata in centrul epidemiei de coronavirus din tara, deficitul de paturi de spital si de materiale medicale ii pun pe medici in fata unor alegeri din ce in ce mai dificile, noteaza marti site-ul Politico.In timp ce numarul celor infectati continua…

- Guvernul italian a anuntat ca barurile și restaurantele pot ramane deschise doar daca mesele sunt asezate la o distanta de un metru una de alta. Masura vine dupa ce epidemia de coronavirus din Italia a infectat peste 7.985 de persoane si a facut 463 de victime, potrivit celui mai recent bilant. O cititoare…