Stiri pe aceeasi tema

- Un iesean in varsta de 43 de ani, din cartierul Tudor Vladimirescu, a ajuns ieri la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi dupa ce aburul fierbinte, din cate presupun medicii, de la o oala de apa de pe aragaz aflata sub presiune, i-a provocat arsuri pe 20- din suprafata…

- Barbatul se afla pe trecerea de pietoni cand a fost lovit de o masina, provocandu-i mai multe traumatisme care au necesitat aducerea la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. In urma observatiilor, s-a constatat ca acesta are o contuzie la nivel toraco-abdominal,…

- Barbatul a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi, unde in urma investigatiilor s-a constatat ca acesta a ingerat in mod voit corpi straini din metal, care s-au dovedit a fi linguri, si mai multe pastile. „Pacientul in varsta de 20 de ani a ajuns in UPU in…

- Barbatul in varsta de 32 de ani a fost adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi cu mai multe rani, iar in urma investigatiilor s-a constatat ca are o fractura a antebratului si a pumnului stang, o fractura la nivelul tibiei si o contuzie a coloanei cervicale.…

- Aceasta a fost transportata la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon“ din Iasi, de catre un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean, in urma unui apel de urgenta. Dupa observatii, s-a constatat ca lichidul fierbinte i-a provocat o arsura pe fata, gat si umar. „Pacienta…

- Un barbat de 44 de ani a ajuns zilele trecute la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi dupa ce si-a scapat o oala de apa fierbinte pe coapse si pe penis. Acesta s-a ales cu o arsura de gradul al II-lea si, dupa ce a fost supus observatiilor in UPU, s-a decis internarea…

- Un pensionar de 81 de ani, din Iasi, a ajuns alaltaseara la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" dupa ce a fost batut de fiica sa cu o scandura. Conflictul a fost facut cunoscut oamenilor legii de o vecina, iar politistii care s-au deplasat la fata locului au constatat ca…

- Ziua de sambata, 14 aprilie 2018, a fost una neagra pentru traficul din Iasi. La orele serii, in judet au avut loc, aproape in acelasi timp, doua accidente rutiere grave, in urma carora s-au inregistrat cinci victime, persoane care au ajuns in stare grava la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului…