- La sfarsit de an si inceput de an nou obisnuim sa trecem in revista cateva din articolele care in anul care tocmai a trecut au fost relevante pentru cititorii nostri. Textul de fata a fost inclus in aceasta selectie, atat pentru tema abordata cat si ca un indemn adresat cititorilor de a sustine jurnalismul…

- Prof.dr. Cristian Apetrei, absolvent al Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF), specialist in boli infectioase si microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, SUA, a prezentat un studiu realizat pe un coronavirus - 229E - care circula de 56 de ani. Ampla cercetare,…

- Examen de rezidentiat fara probleme majore desfasurat pe parcursul zilei de ieri la Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa" (UMF), unde 2.145 de candidati au dat un examen pentru a ocupa locurile scoase la concurs la nivel national - doar 6.219 fata de 9.011 cate au fost anul trecut. Rectorul…

- Influența puternica pe care conducerile universitaților de Medicina și Farmacie le au in Parlament este bine cunoscuta. Foarte mulți rectori și prorectori, dar și decani ai facultaților de Medicina sunt puternic ancorați in politica și folosesc aceasta parghie pentru a atrage cat mai multe fonduri catre…

- 11.000 de prematuri ingrijiti la Maternitatea „Cuza Voda" in ultimii 16 ani Mai multe institutii din Iasi vor fi iluminate astazi in violet, cu ocazia Zilei Mondiale a Prematurului, care de anul trecut este si Ziua Nationala a Copilului Prematur din Romania. Astfel, vor fi iluminate Universitatea…

- Tribunalul Suceava a decis ca studentii Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mures (UMFST) pot participa la cursuri fara dovada vaccinarii, testarii sau trecerii prin boala. Liga Studentilor din Iasi a atacat in instanta hotararile conducerii universitatii…

- Ieseanca Lamaita Stanescu, cea care a fost complice la atacul lui Mirela Vaida, a fost suprinsa de trecatori cum gatea. In videoclip se poate observa cum femeia ridica o oala din flacara vesnica din fata Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din municipiul Iasi, in care a fiert probabil…

- Mediul academic din Iași, Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa”, respectiv lumea medicala naționala este in doliu! Prof. univ. dr. Ostin C. Mungiu a murit, informeaza botosaneanul.ro. El este tatal regizorului Cristian Mungiu si al istoricului Alina Mungiu-Pippidi. El…