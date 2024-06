Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica daneza Novo Nordisk, cu cea mai mare capitalizare din Europa, a anuntat ca unul dintre medicamentele sale emblematice, tratamentul antiobezitate Wegovy, a fost aprobat in China, transmite AFP, preluata de Agerpres. „Putem sa confirmam ca Wegovy a fost aprobat in China pentru gestionarea…

- Rețeaua lui Florian Coldea și Dumitru Dumbrava și-a extins afacerile și in afara țarii. In luna martie a acestui an, Dumitru Dumbrava a inființat o afacere impreuna cu doi olandezi. Noua firma a generalului inregistrat de Catalin Hideg este Gutami WLC SRL, cu sediul intr-o luxoasa cladire de birouri…

- China a devenit prima țara care a colectat mostre din partea indepartata a Lunii, unde misiunile sunt foarte dificile din cauza terenului accidentat.Sonda Chinei s-a intors marți pe Pamant cu mostrele colectate.

- Sonda lunara Chang’e-6 a Chinei a plecat, marți, de pe partea intunecata a Lunii, facand un nou pas spre incheierea unei ambițioase misiuni care arata ascensiunea tot mai rapida a Chinei ca putere spațiala, relataza CNN. China a devenit prima țara care și-a pus drapelul național pe partea intunecata…

- Acordul vine pe fundalul expansiunii globale rapide a rivalilor din China, Temu, parte a PDD Holdings, si a startupului de moda online Shein, primul facand si publicitate la Super Bowl pentru a castiga clienti din SUA. AliExpress, care nu a dezvaluit cat de mult il plateste pe Beckham pentru a fi ambasadorul…

- O intoxicare misterioasa a facut zeci de victime azi pe șantierul pe care se construiește cea mai mare inchisoare din Ungaria, la Csenger, la doi pași de granița cu Romania. O țara mica ca și Ungaria are nevoie de o super inchisoare de 1500 de locuri. Potrivit primelor informații facute publice, aproape…

- Compania americana Apple a eliminat WhatsApp și Threads din magazinul sau de aplicații din China, in urma unui ordin din partea organului de supraveghere a internetului din țara, care a invocat motive de securitate naționala, relateaza CNN.„Suntem obligați sa respectam legile din țarile in care operam,…

- Compania chineza Chery este aproape de o ințelegere cu guvernul Spaniei pentru a construi mașini in aceasta țara. Mașinile marcii asiatice vor fi produse la fosta uzina Nissan din Barcelona, Spania. In viitorul apropiat, compania chineza Chery va incepe sa produca mașini in Spania, tansmite Automarket…