- Racheta chinezeasca Long March-5B, de 22 de tone, care a transportat duminica, 24 iulie 2022, un modul al Statiei spatiale aflate in constructie, se va prabusi pe Pamant, dupa ce va intra in atrmosfera planetei noastre. Expertii estimeaza ca este posibil ca resturile rachetei sa loveasca regiuni locuite…

- Fragmente desprinse din cea mai mare si mai puternica racheta spatiala a Chinei, lansata recent pe orbita, sunt asteptate sa cada pe Terra in acest weekend in urma unei reintrari necontrolate in atmosfera Pamantului, a anuntat miercuri Guvernul de la Beijing, care va monitoriza cu mare atentie aceste…

- Un modul-laborator din structura viitoarei statii spatiale a Chinei s-a conectat cu succes luni la modul central al acesteia, aflat deja pe orbita Pamantului din anul 2021, realizand astfel inca un pas spre indeplinirea visului autoritatilor de la Beijing, care doresc sa dispuna de o prezenta permanenta…

- Statele Unite(SUA) depun eforturi pentru dezvoltarea de rachete hipersonice avansate, pe fondul preocuparilor privind progresele inregistrate de natiuni rivale precum Rusia si China. Statele Unite au testat cu succes saptamana aceasta o racheta hipersonica fabricata de compania Lockheed Martin, afirma…

- O racheta de propulsie dezvoltata de SpaceX pentru nava spațiala Starship a izbucnit in flacari in timpul unei lansari-test, luni, in Texas, ceea ce reprezinta un posibil eșec pentru obiectivul lui Elon Musk de a lansa Starship pe orbita anul acesta, scrie Reuters.

- Un vehicul spatial chinez a realizat cu succes un transport de marfa catre viitoarea statie spatiala, a carei constructie face parte din obiectivele autoritatilor de la Beijing de a confirma China drept o putere spatiala importanta. Modulul cargo Tianzhou-4 a andocat la modulul central al statiei, Tianhe,…