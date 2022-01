O racheta SpaceX, scapata de sub control, va lovi Luna, dupa ce a petrecut aproape sapte ani zburand prin spatiu, spun expertii. Coliziunea ar putea avea loc in martie. Racheta a fost lansata initial din Florida, in februarie 2015, ca parte a unei misiuni interplanetare, scrie The Guardian. Dupa ce a finalizat o ardere lunga a […] The post O racheta SpaceX scapata de sub control, pe cale sa loveasca Luna. Impactul ar putea avea loc in martie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .