- UPDATE 2 Rusia „nu inceteaza sa desfașoare operațiuni ofensive” in zonele estice ale Ucrainei, a anunțat luni, Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene, potrivit CNN. In regiunea Harkov, in nord-est, rușii au tras asupra zonelor din nord și nord-estul orașului, au declarat reprezentanții armatei…

- Orice acuzații cu privire la dezvoltarea armelor nucleare de catre Ucraina sunt respinse de oficialii AIEA pe baza inspecțiilor la instalațiile nucleare, in timp ce AIEA este ingrijorata de conservarea materialelor nucleare la Centrala Nuclear Eelectrica Zaporojie, care este controlata de trupele ruse…

- Ucraina a recaștigat controlul asupra mai multor așezari din jurul orașelor Mikolaiv și Herson din sudul țarii, au declarat oficiali militari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Doua rachete de croaziera ale trupelor rusești au zburat marți dimineața deasupra centralei nucleare de la Zaporojie, explodand in oraș, conform unui mesaj transmis pe Telegram de operatorul centralei, compania Energoatom. Din informațiile prezentate, rachetele au zburat deasupra centralei nucleare…

- Rusia a desfasurat lansatoare mobile de rachete de tip Iskander-M la mai putin de 60 de kilometri de frontiera cu Ucraina, anunta duminica Statul Major al armatei ucrainene, relateaza AFP. "Apoi inamicul a crescut numarul militarilor in regiunea Belgorod, prin transferul si concentrarea unor unitati…

- Au aparut primele imagini cu bebelusiul de doar trei luni care a fost ucis, sambata, dupa atacul cu sapte rachete din Odesa. Volodimir Zelenski a fost profund emotionat si spune despre rusi ca sunt "niste ticalosi". Opt persoane au fost ucise si alte 18 au fost ranite dupa un atac cu sapte rachete in…

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Civilii ucraineni din orasul Herson, aflat in sudul tarii, au reusit sa intoarca din drum doua camioane militare ale rusilor, dupa ce s-au adunat in Piata Svobody pentru a protesta fata de invazia trupelor ruse, noteaza BBC . Imaginile postate online arata cum civilii ucraineni din orașul Herson, situat…