- Armata ucraineana susține ca o racheta ruseasca a lovit un vas civil, care naviga sub drapel liberian in Marea Neagra, informeaza Rador Radio Romania . O persoana si-a pierdut viata, potrivit armatei ucrainene. Atacul cu rachete a avut loc intr-unul dintre porturile Odesei și a lovit o nava straina,…

- Ucraina a doborat in cursul noptii de duminica spre luni 14 drone de atac si o racheta de croaziera lansate de Rusia spre sudul si estul tarii, dar resturile unei drone doborate au avariat un depozit din portul Odesa de la Marea Neagra, au declarat luni oficiali ucraineni, relateaza Reuters, preluat…

- Dovezile sugereaza ca explozia cu victime produsa intr-o piata aglomerata din orasul Kostiantinivka (Konstantinovka), in estul Ucrainei, in ziua de 6 septembrie, a fost cauzata de o racheta ratacita lansata de fortele ucrainene, scrie cotidianul The New York Times (NYT) in editia de marti, preluat de…

- Rusia a atacat din nou noaptea trecuta cu drone infrastructura portuara din Izmail, regiunea Odesa, pe Dunare, la granita cu Romania, au anuntat joi, 7 septembrie, autoritatile locale citate de agentia EFE, care remarca faptul ca este al patrulea atac ce vizeaza districtul, sectorul sau agricol si porturile…

- Rusia a lovit din nou in cursul noptii portul Izmail de pe Dunare, devenit crucial pentru exportul de cereale, acest atac la granita cu Romania avand loc cu doar cateva ore inainte ca presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa poarte discutii la Soci care se vor concentra…

- Vicepremierul Oleksandr Kubrakov a declarat ca nava PRIMUS, sub pavilion liberian, a inceput sa navigheze printr-un coridor temporar infiintat pentru navele civile, el confirmand o informatie prezentata sambata de un deputat ucrainean."Cea de-a doua nava blocata din cauza razboiului a parasit portul…

- O nava portcontainer a plecat miercuri dimineata din portul Odesa de la Marea Neagra, pe un nou coridor temporar pentru nave comerciale catre si dinspre porturile ucrainene, blocate de Rusia de la inceputul invaziei in Ucraina.