Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au ieșit, miercuri seara, din nou pe strazi in Santk Petersburg, pentru a protesta impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina, informeaza Reuters pe contul oficial de Twitter, unde transmite imagini live de la manifestații. In ciuda riscului de a lua amenzi uriașe sau a ajunge…

- Trupele lui Vladimir Putin nu țin cont de suferința copiilor. Imagini emoționante cu un baiețel de doar cațiva anișori, cu lacrimi in ochi. Micuțul se gandește la tatal lui, care a ramas sa lupte pentru Ucraina.

- Este a patra zi de razboi in Estul Europei, iar Ucraina rezista eroic atacurilor pe toate fronturile ale rușilor. Armata ucraineana opune o rezistența solida, iar Vladimir Putin pare sa fie tot mai nesigur de victoria atat de clara pe care o clama inaintea izbucnirii conflictului. In mediul online apar…

- Refugiații care se aflau in vama Palanca, aflata la granița sudica a Republicii Moldova cu Ucraina, au trait clipe de panica atunci cand au observat o racheta ruseasca ce zbura la joasa inalțime deasupra lor.

- Soldatii rusi aflati in cautarea unei partenere au incercat sa intre in vorba cu femeile din Ucraina pe reteaua sociala Tinder, dedicata intalnirilor romantice. In plus, o ucraineanca a povestit ca i-au aparut pe Tinder profilurile unor militari rusi „aflati in zona”, informeaza New York Post. „Practic,…

- Medicii dintr-o maternitate din Dnipro, oraș din estul Ucrainei, incearca cu disperare sa protejeze nou-nascuții. Cadrele medicale au dus copiii din secția de Terapie Intensiva intr-un adapost improvizat, in subsolul cladirii. In imaginile distribuite de New York Times se pot vedea bebeluși abia nascuți,…

- Situația din Zona Operaționala Donețk este tensionata, dar controlata de Forțele Comunale, asta transmit autoritațile militare de la Kiev, inormeaza NEXTA.Acesta este bilanțul orei 20.00. Bombardamentele din partea rușilor continua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…