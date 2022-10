Stiri pe aceeasi tema

- O racheta ruseasca a cazut aproape de Ambasada Romaniei, iar ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a facut primele declarații despre atacurile cu rachete rusești. Acesta a afirmat ca personalul Ambasadei este in siguranța și ca nimeni nu este in pericol chiar daca racheta a lovit in apropierea sediului.

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a condamnat, luni, atacurile cu rachete lansate de Rusia asupra unor obiective civile din centrul Kievului si din alte orase ucrainene. Una din rachete a lovit aproape de sediul ambasadei Romaniei la Kiev. "Condamn cu fermitate atacurile cu rachete rusesti impotriva…

- O racheta a cazut aproape de Ambasada Romaniei din Kiev. Ce spune ministrul de Externe, Bogdan Aurescu Una dintre rachete rusești lansate in Kiev a lovit la 850 de metri de Ambasada Romaniei in Ucraina, a anunțat ministrul de Externe Bogdan Aurescu. Acesta spune, intr-o postare pe Twitter, ca personalul…

- O racheta ruseasca a cazut luni la doar 850 metri distanța de sediul ambasadei Romaniei din Kiev, transmite ministrul de Externe Bogdan Aurescu intr-o postare pe Twitter. El arata ca personalul ambasadei e in siguranța. ”Condamn cu fermitate atacurile cu rachete ale Rusiei impotriva obiectivelor civile…

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat o noua amenințare cu folosirea armelor nucleare, intr-o postare in care ii critica pe președintele american Joe Biden și premierul britanic Liz Truss. „Trebuie sa va reamintesc din nou – pentru cei surzi care se aud doar…

- Publicația NEXTA a postat pe pagina sa de Twitter un videoclip prezentand oamenii care au raspuns mobilizarii lui Putin. „Aparatorii curajoși ai Rusiei” au decis sa se imbata inainte de a pleca la razboi. „Aceasta este armata noastra”, comenteaza autorul videoclipului. Publicația ironizeaza și discursul…

- Ambasada Ucrainei in Romania a reacționat la declarațiile fostului ministru de Externe Andrei Marga conform carora Ucraina se afla in „frontiere nefirești” și trebuie sa cedeze teritorii nu doar Rusiei, ci și altor țari. In postari pe Facebook și Twitter, diplomația ucraineana transmite ca „asemenea…

- O drona militara americana s-a prabușit, joi, in apropiere de unitatea de la Campia Turzii, fara sa fie inregistrate alte pagube. Ar fi vorba de o drona MQ 9 Reaper, dintr-o unitate care cuprinde mai multe astfel de aparate și care sunt la Baza 71 Aeriana Campia Turzii. Prabușirea a fost consemnata…