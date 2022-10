Stiri pe aceeasi tema

- O racheta doborata de sistemul antiaerian ucrainean a cazut luni in extremitatea de nord a localitatii Naslavcea, aflata la granita cu Ucraina, potrivit Moldpres, agentia nationala de presa a Republicii Moldova. Nu s-au inregistrat victime, dar ferestrele mai multor locuinte au fost distruse.

