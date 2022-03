O racheta abandonata prin spatiu, despre care s-a crezut ca este parte a misiunii chineze Chang’e 5-T1, a lovit suprafața lunara cu o viteza de aproximativ 8.850 kilometri pe ora. O componenta a unei rachete scapata de sub control s-a prabușit pe fața nevazuta a Lunii, vineri, 4 martie 2022. S-a intamplat pentru prima data […] The post O racheta abandonata s-a PRABUSIT pe fața nevazuta a Lunii. Ce efecte are asta asupra Terrei? first appeared on Ziarul National .