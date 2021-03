O rachetă a fost lansată din Gaza spre sudul Israelului (armată) O racheta a fost lansata marți seara dinspre Fâșia Gaza în sudul Israelului, în timp ce țara organizeaza alegeri parlamentare, a anunțat armata israeliana, relateaza AFP.

"O racheta a fost lansata din Gaza spre teritoriul israelian", a spus armata într-un mesaj adresat presei.

Contactata de AFP, o purtatoare de cuvânt a armatei a spus ca proiectilul a cazut pe un teren liber din sudul țarii. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Militanti islamisti palestinieni din Fasia Gaza au lansat, marti, mai multe rachete spre sudul Israelului, in contextul in care premierul in functie, Benjamin Netanyahu, efectua o deplasare electorala, in ziua alegerilor. O racheta a cazut la periferia orasului Beersheva, dar nu este clar…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au anunțat joi succesul campaniei de vaccinare in conferirea militarilor a ”imunitații de turma” impotriva coronavirusului. Acestea au subliniat ca este prima armata din lume care atinge aceasta ținta, potrivit Times of Israel .”Dupa 10 saptamani, pot sa declar…

- Armata israeliana a declarat vineri ca a doborat o drona, dupa ce aceasta intrase in spatiul aerian al Israelului venind dinspre Liban de-a lungul granitei dintre cele doua tari, relateaza AFP, potrivit Agerpres. 'Trupele noastre tocmai au doborat o drona care a intrat in spatiul aerian israelian…

- In capitala Coreei de Nord a fost celebrat vineri cel de-al 8-lea Congres al partidului la putere (Partidul Muncitorilor) și realegerea la conducerea lui a lui Kim Jong-Un, cu o uriașa parada militara incluzand și o noutate – o racheta balistica ce poate fi lansata de pe un submarin. A fost un prilej…

- O racheta Soiuz avind la bord un satelit de observatie francez a fost lansata marti din Guyana Franceza, in cadrul celei de-a 25-a misiuni Soiuz de la aceasta baza de lansare, informeaza DPA. Racheta de constructie ruseasca a fost lansata de la centrul spatial din apropiere de Kourou la ora 16:42 GMT,…

- O racheta Soiuz avand la bord un satelit de observatie francez a fost lansata marti din Guyana Franceza, in cadrul celei de-a 25-a misiuni Soiuz de la aceasta baza de lansare, informeaza DPA. Racheta de constructie ruseasca a fost lansata de la centrul spatial din apropiere de Kourou la ora 16:42…

- Doua rachete au fost lansate de palestinieni din Fasia Gaza spre Israel si interceptate de scutul antiracheta israelian, a informat vineri armata israeliana la scurt timp dupa ce sistemul de alarma s-a declansat in sudul statului evreu, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Sirenele de alarma au rasunat…

- Doua rachete au fost lansate de palestinieni din Fasia Gaza spre Israel si interceptate de scutul antiracheta israelian, a informat vineri armata israeliana la scurt timp dupa ce sistemul de alarma s-a declansat in sudul statului evreu, noteaza AFP. Sirenele de alarma au rasunat in orasul-port Askelon…