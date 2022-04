O rachetă a distrus podul peste Nistru din regiunea Odesa O racheta care a vizat regiunea Odesa a avariat podul peste Nistru. Daca acesta nu va putea fi redeschis, accesul la o parte din regiunea Odesa va fi posibil doar de-a lungul graniței cu Moldova, a scris marți pe Twitter Anton Gerașcenko, consilier in cadrul ministerului ucrainean de Externe. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

