- Intr-o sala de evenimente de la marginea Moscovei, se intampla ceva neobișnuit. Un grup de femei iși striga nemulțumirile și susțin ca-și vor soții inapoi in țara. Soții lor se numara printre cei 300.000 de rezerviști mobilizați de președintele rus Vladimir Putin pentru razboiul din Ucraina din toamna…

- Rusia a denuntat duminica lovitura aeriana ucraineana asupra unei piete din orasul Donetk, estul Ucrainei, care s-a soldat cu cel putin 25 de morti si 20 de raniti”, drept un „act terorist barbar” care arata „necesitatea de a atinge toate obiectivele” asaltului in Ucraina. „Regimul neo-nazist de la…

- Jucatoarea ceha de tenis Barbora Krejcikova (11 WTA, favorita nr. 9) s-a calificat vineri in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-3, de australianca Storm Hunter (180 WTA).Krejcikova s-a impus dupa doua ore si…

- Conflictul pare sa fi inghețat și la propriu și la figurat in razboiul dintre Ucraina și Rusia. Odata cu venirea iernii, luptele la sol par sa fie tot mai puține, conflictul desfașuranduse-se mai mult in aer. Dronele sunt folosite de ambele parți, in incercarea de a distruge infrastructura militara…

- Relația dintre Ungaria și Slovacia nu a fost niciodata atat de buna ca astazi, iar dezvoltarea in continuare a relațiilor bilaterale este in interesul ambelor parți, a declarat miercuri, la Budapesta, ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto.Potrivit unui comunicat dat publicitatii de Ministerul…

- Se pune la cale planul pentru deminarea din Marea Neagra: Turcia, Romania și Bulgaria incep consultarileRomania, Turcia si Bulgaria doresc sa semneze luna viitoare un tratat comun prin care sa fie constituita o Forta de deminare in Marea Neagra, informeaza Rador Radio Romania.Ministrul roman al apararii,…

- Guvernul german a anuntat vinerea trecuta prelungirea automata pana in martie 2025 a permiselor de sedere acordate celor circa 1,1 milioane de refugiati de razboi ucraineni, informeaza agentia EFE, citata de Agerpres. Ministerul de Interne german a precizat ca aceasta masura se bazeaza pe o decizie…

- Echipajele care deservesc sistemele de rachete cu lansare multipla Uragan (MLRS) ale armatei ruse au lovit un punct de comanda temporara forțelor ucrainene pe direcția Kupiansk, a comunicat Ministerul rus al Apararii