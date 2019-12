O ''puşculiţă'' veche de 1.200 de ani cu monede de aur, descoperită în Israel Un tezaur alcatuit din sapte monede de aur datand din urma cu 1.200 de ani a fost descoperit de arheologi israelieni, a anuntat Autoritatea pentru Antichitati din Israel (IAA), citata luni de agentia Xinhua.



Monedele, datand din perioada islamica timpurie, au fost gasite intr-un ulcior de lut spart, in timpul sapaturilor arheologice din orasul Yavne din centrul Israelului.



Excavatiile au scos la iveala o zona industriala vasta, activa timp de secole.



Arheologii sugereaza ca acest tezaur ar fi putut fi ''pusculita'' unui olar.



