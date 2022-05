Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a furat doua autoturisme intr-o singura noapte și a provocat un accident. Polițiștii din Alba l-au reținut Un tanar a furat doua autoturisme intr-o singura noapte și a provocat un accident. Polițiștii din Alba l-au reținut Un tanar din județul Botoșani a fost reținuți de polițiști. Este cercetat…

- Politistii de frontiera din Botosani au retinut un barbat din Republica Moldova care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda si trecere frauduloasa a frontierei de stat, a anuntat purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani,…

- Un tanar de 28 de ani a fost ranit in urma unui accident rutier, produs in noaptea de luni spre marti in localitatea Baluseni din judetul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Potrivit acestora, tanarul a ramas incarcerat dupa ce autoturismul…

- Tanar, retras, abia angajat in sistem. Cu traume din copilarie, spun cei care au apucat sa il cunoasca pe Andrei, polițistul care luni dimineața și-a pus capat zilelor cu pistolul furat de la șeful sau, șef care acum este anchetat la randul sau.

- Distracția prosteasca a unui tanar din Botoșani s-a lasat cu depunerea unei plangeri la Poliție. S-a intamplat sambata, la cateva ore dupa ce imaginile au fost facute publice pe o rețea de socializare.

- O zi de vineri in care Guvernul și-a investit reprezentantul la Botoșani, iar Primaria ne poarta cu trotineta. Lovitura de teatru la un concurs pentru director, in instituția care a adunat in doua seri toți indragostiții.