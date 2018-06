Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Oncologic din București nu are suficiente citostatice Cisplatin. Medicamentul este intre cele mai folosite pentru tratarea cancerului, insa se gasește in doze prea puține. Autoritațile spun insa ca in țara exista flacoane disponibile, iar managerii spitalelor trebuie doar sa le comande. Disperați,…

- In data de 25 mai 2018, Consiliul ECOFIN compus de miniștrii de finanțe din Uniunea Europeana, a adoptat o noua directiva ce introduce schimbul automat de informații cu privire la anumite tranzacții transfrontaliere care au consecințe fiscale. Aceasta directiva trebuie transpusa in legislația din Romania…

- Angajații Ministerului de Interne din Hunedoara donatori de viața. Lipsa de sange este acuta in spitalele din Romania, operațiile au fost amanate nu o data. De ani buni criza de sange in spitale a devenit permanenta. Mai puțin de 2% din romani doneaza sange, iar lipsa de donatori provoaca crize.…

- In 2017, au donat sange puțin peste 5.100 de femei și barbați, in scadere cu peste 300 de donatori fața de anul precedent, așa ca directorul instituției spera ca, in 2018, situația se va redresa, astfel incat stocurile din fiecare grupa de sange sa fie suficiente macar pentru spitalele din județ. La…

- Adina Prisacariu, tanara de 23 de ani, care a provocat cumplitul accident in urma caruia soțul acesteia din Botoșani a murit strivit intre fiarele contorsionate ale unui Mercedes, data in urmarire internationala, a fost pierduta de catre autoritatile din Romania.

- Prezentatoarea de televiziune Anca Lungu a parasit definitiv Romania joi, 5 aprilie. Ea va incepe o noua viața in Franța. Anca Lungu, care are un nou iubit , a prezentat ani de zile Observatorul de weekend de la Antena 1. In urma cu cateva zile, vedeta și-a luat adio de la telespectatori, anunaind ca…

- Va fi „ploaie de stele” in acest weekend. „Spectacolul” va putea fi admirat și din Romania. Acesta este oferit de stația spatiala Tiangong-1 care se va dezintegra deasupra Terrei in zilele urmatoare. Autoritatile din China afirma ca nu exista motive de ingrijorare. Intrarea in atmosfera a fostului avanpost…

- O noua inițiativa umanitara a pompierilor din cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj. Aceștia au participat, luni, la campania de donare de sange organizata la Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj, sub genericul „Doneaza sange, salveaza vieți!”. Dupa…