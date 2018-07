Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a verificat, marți, activitatea Centrului de Transfuzii București, in contextul sesizarilor din ultimele zile privind deficitul de sange si produse de sange, și face apel la cetateni sa doneze sange. In lunile de vara, pe perioada concediilor, la centrele de transfuzii…

- Un barbat din Iași doneaza sange de 30 de ani și in tot acest timp a salvat zeci de vieți. Omul doneaza lunar sange și toți angajații Centrului de Transfuzii din Iași il cunosc. ”Azi mergem pe picioare și maine putem cadea la pat, sa avem nevoie de sange”, spune Dorel Nedelcu, ieșeanul care a donat…

- Ministerul Sanatatii face apel catre populație sa mearga la centrele de transfuzii sa doneze voluntar, avand in vedere sesizarile constante privind deficitul de sange si produse de sange din unele unitati sanitare.

- De Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, zeci de oameni au venit in Gradina Publica Stefan cel Mare pentru a dona benevol sange. Actiunea a fost lansat o ora in urma, iar pana acum peste 60 de oameni au donat sange. Punctele de colectare vor fi deschise pana la ora 15:00.

- Este criza acuta de sange in spitalele din toata țara. Este motivul pentru care Spitalul Judetean de Urgența Buzau si Centrul de Transfuzii au lansat campania “Numai impreuna putem salva! Arata ca iti pasa, doneaza!”. Printre donatori s-a aflat și managerul Spitalului Județean Buzau. Campania se adreseaza…

- ''Este o mare problema pe care Romania o are in acest moment. Este un sector strategic si, din pacate, suntem la pamant cu aceste centre de transfuzie sanguina. Nici promovarea donarii de sange nu este extraordinara, practic, nevoia de sange in Romania este foarte mare in acest moment", a spus Pintea.…

- De la o ediție la alta, campania BLOOD NETWORK inițiata de organizatorii festivalurilor UNTOLD și NEVERSEA se dezvolta puternic, atât în privința numarului de oameni care doneaza sânge în centrele fixe cât și la caravanele mobile BLOOD NETWORK. Împreuna…

- Timp de doua zile, pe 14 si 15 mai 2018, Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Iasi a fost prezent la Palas, prin unitatea mobila, intr-o actiune initiata de United Business Center, brandul sub care sunt dezvoltate cladirile de birouri din ansamblu. Cu dorinta de a face un bine celor care au…