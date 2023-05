O provocare periculoasă a pus pe jar internetul! Copiii sunt bătuți cu bestialitate doar pentru vizualizări Intr-un incident recent, o fata de 12 ani a fost inregistrata in timp ce era agresata și batuta de un grup de adolescenți.In videoclipul respectiv, filmat in Liverpool, o fetița, in varsta de 12 ani, a fost ademenita intr-un parc, unde, mai apoi, a fost atacata de un grup de adolescenți. Unul dintre ei a filmat intreaga scena cu telefonul mobil, scrie Mirror .Fata a fost mai intai tarata pe jos, apoi lovita cu pumnul in fața. In timp ce fata era agresata, alți adolescenți il incurajeaza pe atacator.”Nu pot sa ma uit la videoclipuri. Sunt dezgustatoare. M-a șocat sa vad așa ceva. Acești copii sunt… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

