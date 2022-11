O prostituată a reușit să dea în vileag cea mai mare afacere cu bani falși din România ultimilor ani. Captură de peste 200.000 de euro Polițiștii au reușit sa captureze peste doua sute de mii de euro in bancnote false care ar fi trebuit sa ajunga pe piața. Banii erau vanduți pe OLX ca ”recuzita”. Afacerea cu bani falși a fost coordonata din Bihor de o tanara in varsta de de 27 de ani și de soțul ei, de 43 de ani. Ulterior in ”combinație” a intrat și mama fetei. Cei trei se foloseau de imprimante performante și printau bancnote, euro, dolari și lei, pe care le vindeau pe OLX sau pe alte site-uri de mica publicitate ca bani de recuzita. Cumparatorii știau despre ce este vorba și ii foloseau pe piața, susțin… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

