Corespondentul militar rus, Zemfira Suleymanova a fost omorata in zona ocupata a regiunii Donețk, anunța Petro Andriușcenko, un consilier al primarului din Mariupol, pe canalul sau Telegram, transmite Ziare.com . Astfel, se știe ca Zemfira Suleymanova a murit in timpul unei calatorii de lucru in Donbasul ocupat. Corespondentul militar rus și șoferul ei au fost aruncați in aer de o mina, iar medicii nu i-au putut salva. De asemenea, consilierul primarului din Mariupol susține ca defuncta Suleymanova a luat parte la o campanie de propaganda care vizeaza aparatorii „Azovstal” din Mariupol. „Numai…