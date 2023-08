O profesoară și-a înjunghiat fiul, apoi s-a aruncat în fața trenului O profesoara de matematica din Brașov a recurs la un gest extrem, dupa o cearta cu fiul ei, care sufera de probleme psihice. Femeia l-ar fi injunghiat, iar apoi ar fi incercat sa se sinucida aruncandu-se in fața trenului.In urma cu cateva zile, ar fi izbucnit un scandal intre profesoara de 60 de ani și fiul ei de 34 de ani, in apartamentul in care locuiesc. Intr-un moment de disperare, mama și-ar fi atacat fiul cu un cuțit, scrie presa locala. Potrivit datelor oamenilor legii, femeia ar fi pus mana si pe un cutit cu care si-ar fi atacat fiul si i-ar fi provocat mai multe rani grave. Baiatul a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant, zilele acestea, in Brașov. O profesoara de matematica și-ar fi injunghiat fiul, iar apoi s-a aruncat in fața unui tren, cu intenția de a se sinucide. Totul ar fi pornit de la o cearta cu baiatul care are probleme psihice, scrie Brașov.net. Atat femeia, cat și fiul ei sunt acum in spital,…

- Satula de certurile dese cu fiul ei, care are probleme psihice, o profesoara de matematica din Brașov a recurs la un gest extrem. Dupa un scandal monstru izbucnit in propriul apartament, femeia l-ar fi injunghiat pe cel caruia i-a dat viața, iar mai apoi ar fi incercat sa iși puna capat zilelor. Planul…

- O profesoara de matematica din Brașov a recurs la un gest extrem, dupa o cearta cu fiul ei, care sufera de probleme psihice. Femeia l-ar fi injunghiat, iar apoi ar fi incercat sa se sinucida, conform stirileprotv.ro.In urma cu cateva zile, ar fi izbucnit un scandal intre profesoara de 60 de ani și…

- Femeia de 78 de ani, care s-a aruncat vineri seara in raul Mureș, a fost readusa la viața de jandarmi. Aceștia au ajuns primii la... The post Femeia de 78 de ani care s-a aruncat in Mureș impreuna cu fiica ei, readusa la viața de jandarmi appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Mandate de arestare preventiva pentru adolescentii care au atacat cu un cutit un tanar de 17 ani, la Teleorman.Judecatoria Turnu Magurele a emis, vineri dupa-amiaza, mandat de arestare pe numele baiatului de 14 ani si mandat de arestare in lipsa pentru baiatul de 16 ani care au atacat si injunghiat…

- Mandate de arestare preventiva pentru adolescentii care au atacat cu un cutit un tanar de 17 ani, la Teleorman.Judecatoria Turnu Magurele a emis, vineri dupa-amiaza, mandat de arestare pe numele baiatului de 14 ani si mandat de arestare in lipsa pentru baiatul de 16 ani care au atacat si injunghiat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski il ataca pe omologul sau rus Vladimir Putin, intr-o reactie, pe Telegram, cu privire la rebeliunea Wagner in Rusia, relateaza Le Monde. ”Cel care alege calea raului se distruge singur. El trimite coloane de trupe pentru a distruge viata altei tari, dar nu le…

- Un adolescent, de 16 ani, din localitatea teleormaneana Nanov, s-a aruncat in fata trenului. Tragedia s-a produs in apropiere de gara Alexandria Nord. Baiatul și-ar fi pus capat zilelor din cauza unor datorii la jocurile de noroc, conform unor surse citate de Observatornews. Baiatul a mers pe jos pana…