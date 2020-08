O profesoara preda circulatia sanguina. Incercand sa explice cat mai clar, ea spuse: – Acum, copii, daca stau in cap, sangele , așa cum stiti, se va duce in cap si o sa ma inrosesc la fata. – Da, spusera copiii. – Atunci de ce atunci cand stau normal, sangele nu se duce tot in picioare?Copiii ramasera muți la intrebarea profesoarei, in afara de unul. -Ia zi tu, Bula! Bula foarte convingator raspunse: – Pentru ca picioarele dumneavoastra nu sunt goale pe dinauntru. Articolul O profesoara preda circulatia sanguina apare prima data in Bewoman.ro .