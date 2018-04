Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara de 38 de ani de la Politehnica a murit in accidentul de la Tancabești, care a avut loc vineri seara. Decesul Alinei Popescu a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 1. Femeia era in mașina cu cei doi copii ai ei, care se intorceau de la o competiție de inot. In urma accidentului a decedat…

- O fetita in varsta de 10 ani a fost lovita de masina pe o trecere de pietoni din Capitala, iar soferul a fugit de la locul accidentului, el fiind cautat de politisti. Accidentul a avut loc pe strada Luica si din primele cercetari, rezulta ca soferul nu ar fi acordat prioritate de trecere unei fetite…

- Președinta FR de Gimnastica, Andreea Raducan, este categorica: ”Nu poti sa faci la concurs lucruri extraordinare, daca nu ai pregatit nimic la antrenament”. Presedinta Federatiei Romane de Gimnastica, Andreea Raducan, a facut un apel la rabdare, comunicare deschisa si la colaborare din partea tuturor…

- Avocatul Daniel Ionașcu a suferit un accident grav de mașina si a fost transportat de urgența la spital, acolo unde a fost operat. Daniel Ionașcu a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a suferit un accident grav de circulație. Acesta s-a ales cu multiple leziuni in…

- Potrivit Politiei Dambovita, tanarul a fost prins la aproximativ o ora de la producerea accidentului, fiind dus la audieri. Vineri dimineata, el a fost retinut pentru 24 de ore, iar in cursul zilei va fi dus in instanta cu propunerea de arestare preventiva. De asemenea, Politia Dambovita precizeaza…

- O femeie a fost accidentata pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Potrivit primelor informatii, femeia, in varsta de 40 de ani, a fost grav ranita si va fi transportata la Spitalul Floreasca din Capitala.…

- Bilanțul cumplitul accident ce a avut loc la sfârșitul lunii octombrie pe DJ 222, între localitațile Medgidia și Cuza Voda, județul Constanța, a ajuns la trei morți. Asta dupa ce unul dintre supraviețuitorii accidentului a murit la aproape trei luni de la tragedie. Viorel Popescu…