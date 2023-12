Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pentru o familie cu doar doua zile inainte de Craciun! Un copil in varsta de 10 ani, din Bursucani, se afla in stare grava dupa ce a fost lovit de o masina de poliție aflata in misiune. Potrivit primelor informații, micuțul ar fi traversat neregulamentar.

- Fetița romanca in varsta de doi anișori, disparuta in Germania, a fost gasita moarta. Trupul neinsuflețit al micuței a fost gasit intr-un rau. Iata ce au transmis polițiștii despre acest caz!

- Scene de groaza in comuna Dumbraveni, Suceava, acolo unde o femeie in varsta de 78 de ani a fost gasita moarta in locuința fiului sau. Potrivit primelor informații, barbatul in varsta de 36 de ani striga, cu o cruce in mana, ca cineva i-a omorat mama, in timp ce femeia zacea pe jos cu numeroase urme…

- Familia unui primar din județul Argeș trece prin momente cumplite. Tanara soție a edilului a fost gasita fara suflare. Femeia avea 32 de ani și era mama a trei copilași. Nenorocirea a avut loc in Botesti, judetul Arges, acolo unde sotia primarului din localitate a fost gasita moarta in propria locuinta,…

- Ioana Laura Bunda, soția primarului din Boțești, Nicolae Mihai Bunda, in virsta de 32 de ani și mama a trei copii s-a spanzurat in aceasta dimineața. Tragedie, in aceasta dimineața, in localitatea Boțești din județul Argeș, acolo unde soția primarului a fost gasita moarta in casa. Ar fi suferit de depresie…

- Tragedie in Piatra Neamț, unde o fata de 17 ani a fost gasita, luni seara, moarta in cada. Adolescenta locuia cu bunica ei și era eleva la Liceul Teologic Ortodox „Sfanta Parascheva” Agapia. Era o eleva buna la invațatura și, de cateva zile, facea zilnic naveta la școala, din motive familiale. Polițiștii…

- Laura Rosca, in varsta de 34 de ani, a fost identificata de Poliție drept tanara gasita moarta pe plaja din Mamaia. Avea doar 34 de ani și era cunoscuta ca DJ Lalla. Nascuta in Turda, aceasta locuia la București.