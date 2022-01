Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara din SUA a fost arestata dupa ce și-ar fi inchis fiul pozitiv la Covid in portbagajul mașinii pentru a se proteja de expunerea la virus in timp ce se indrepta spre un loc de testare, potrivit presei locale. Sarah Beam, in varsta de 41 de ani, a fost acuzata de punerea in pericol…

- Profesoara, care preda biologie la un liceu din New York, este acuzata ca a vaccinat anti-COVID un elev de 17 ani acasa, fara sa aiba consimțamantul parinților baiatului și nici calificare medicala oficiala, potrivit BBC . Laura Russo, in varsta de 54 de ani, a fost reținuta in ajunul Anului Nou și…

- Cinci polițiști au fost raniți în Olanda și cel puțin 40 de persoane au fost reținute în trei provincii, în timp ce protestele violente împotriva restricțiilor COVID-19 au continuat și în noaptea de sâmbata spre duminica, transmite Reuters.Autoritațile olandeze…

- Poliția din Houston, Texas, a deschis o ancheta penala cu privire la decesele de la festivalul Astroworld din Houston, Texas. Cel puțin opt oameni au murit și zeci de oameni au fost raniți dupa ce mulțimea s-a calcat in picioare in seara de deschidere a evenimentului muzical.

- Un preot din Alba Iulia, confirmat COVID, ar fi ținut o slujba, doua botezuri și o inmormantare. Autoritațile ancheteaza cazul Poliția și Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Persoana cercetata este…