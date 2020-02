Stiri pe aceeasi tema

- O noua suspiciune de coronavirus in Romania: o profesoara de 32 de ani din Suceava, care preda in China si a revenit in tara pe data de 30 ianuarie. Pacienta urmeaza sa fie transferata azi de la Suceava la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, pentru a fi izolata, a declarat medicul Carmen Dorobat,…

- Suspiciune de coronavirus la o profesoara de engleza care s-a intors recent din China! Femeia, in varsta de 32 de ani a fost izolata astazi, intr-un salon al sectiei de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Suceava. Corespondenta noastra, Adriana Dascalu are detalii: Femeia s-a prezentat in aceasta…

- Pacientul din Bacau, transferat la Institutul „Matei Balș”, nu este infectat cu coronavirus ci are gripa, informeaza Ministerul Sanatații. Tanarul va fi externat in cursul zilei de marți și va continua tratamentul in ambulatoriu, potrivit Mediafax. „Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din Bacau, cu suspiciune de infectare cu coronavirus este adus luni la Institutul Matei Bals din Capitala, pentru teste potrivit news.ro.Tanarul a fost in China, de unde a revenit in urma cu cateva zile. El a avut simptome de gripa si dupa cateva zile…

- Tanarul a fost in China, de unde a revenit in urma cu cateva zile. El a avut simptome de gripa si dupa cateva zile s-a prezentat la Spitalul Judetean Bacau. Tanarul este adus in Capitala, la Instititul Matei Bals, pentru a fi testat. „Din ce date avem la acest moment, este vorba despre un tanar, de…

- La Unitatea de Primiri Urgente Bacau, astazi, s a prezentat un barbat cu suspiciune de coronavirus. Un barbat abia intors din China acuza simptome specifice gripei, transmite presa centrala. Barbatul a declarat ca s a intors din China, acolo unde studiaza, in urma cu opt zile. S au luat imediat masurile…

- Este vorba despre un barbat de 24 de ani din Bacau care s-a prezentat la spital cu simptome de gripa. Acesta studiaza in China și s-a intors in urma cu opt zile in țara. Pe drumul spre țara, in avion, in urma cu o saptamana, a acuzat febra.Pacientul este așteptat luni la Institutul Matei Balș din…