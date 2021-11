Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de clasa a IX-a de la Liceul cu Program Sportiv Iasi este cercetat de Politie, dupa ce a pulverizat un spray iritant-lacrimogen in sala de curs, iar un cadru didactic a avut nevoie de ingrijiri medicale.Potrivit unui comunicat al IPJ Iași, incidentul s-a petrecut miercuri, 10 noiembrie, in jurul…

- O tragedie imensa a avut loc, marți dupa-amiaza, atunci cand familia Pintea, care se intorcea la Rus de la Zalau, a intrat in coliziune cu o autoutilitara care circula din sensul opus. In urma impactului devastator, cei doi tineri au murit pe loc, in timp ce fetița lor de 8 ani a suferit leziuni grave.…

- A fost scandal de proporții la Iași, intre localnici și jandarmi. S-au folosit grenade si s-au tras focuri de arma, oamenii legii fiind nevoiți sa recurga la astfel de gesturi pentru a putea aplana conflictul care parea sa fi scapat de sub control. Cu toate acestea, localnicii agresivi nu s-au dat batuți…

- Bataie cu bate și pietre, intr-o comuna ieșeana, unde zeci de localnici s-au incaierat cu polițiștii și jandarmii. Oamenii legii s-au razboit, in plina strada, cu mulțimea furioasa. Doua clanuri rivale din comuna ieseana Lungani s-au luat la bataie cu batele. Luptele s-au dus din casa in casa. Scandalagii…

- Sute de radauteni au protestat, sambata seara, impotriva restrictiilor impuse pe fondul pandemiei, contra purtarii mastii de protectie si a vaccinarii, jandarmii intervenind dupa ce s-au inregistrat incidente. Oamenii au marsaluit pe strazile municipiului Radauti si s-au oprit in fata primariei, scandand…

- O fetita de 4 luni din comuna Șipote, județul Iași, a murit chiar langa mama ei. Ulterior, oamenii legii au deschis un dosar de moarte suspecta și au sesizat reprezentanții DGASPC Iași.,,La data de 22 Septembrie ac, in jurul orei 07.00, polițiștii au fost sesizați prin Apel Unic de Urgența 112, de catre…