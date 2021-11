Stiri pe aceeasi tema

- La Liceul cu Program Sportiv din Iași, a fost inregistrat, astazi dimineata, un incident intr-o clasa, unde un elev a folosit spray lacrimogen. Profesoara de logica nu a reușit sa susțina orele și a fost nevoie de intervenția echipajelor de salvare și a poliției. Directorul unitații școlare, Ilie Gheorghica,…

- O profesoara de la o școala din Iași a ajuns la spital dupa ce a inhalat vaporii unui spray iritant lacrimogen. Spray-ul a fost folosit de un elev care ar fi pulverizat conținutul pe geamul școlii, iar vantul a adus vaporii in interiorul clasei. Incidentul a fost anunțat miercuri, la ora 10.30.…

- O profesoara de la Liceul Sportiv din Iasi a ajuns, miercuri, la spital, dupa ce un elev a pulverizat spray iritant lacrimogen in sala de curs, iar femeii i s-a facut rau. Politistii Sectiei nr. 2 Politie Iasi au fost sesizati despre faptul ca unei profesoare de la Liceul Sportiv i s-ar fi facut rau…

- Astazi, 10 noiembrie a.c., in jurul orei 10.30, polițiștii Secției nr. 2 Poliție Iași au fost sesizați despre faptul ca, unui cadru didactic din mun. Iași i s-ar fi facut rau din cauza inhalarii vaporilor unui spray iritant lacrimogen. Din primele verificari efectuate de polițiști, a rezultat ca un…

- In aceasta dimineața, mai mulți elevi din Iași au fost puși in pericol! Un elev de clasa a IX-a de la Liceul cu Program Sportiv a pulverizat, fara a sta pe ganduri, cu un spray iritant-lacrimogen in sala de curs, moment in care o profesoara a fost grav afectata. La fața locului au intervenit imediat…

- Liceul cu Program Sportiv Iasi s a confruntat cu o situatie neplacuta cauzata de un elev ce a venit cu un spray iritant lacrimogen la orele de curs. Un cadru didactic, o profesoara, a inhalat vaporii si i s ar fi facut rau, drept urmare, acesta a fost transportata la spital. Potrivit IPJ Iasi, un elev…

- La data de 27 octombrie 2021, politistii de investigații criminale din Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de doi tineri, de 18 și 26 de ani, din Alba Iulia, care sunt cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii si linistii…

- Trei tineri l-au talharit pe un iesean pe 10 septembrie, seara. Acestia i-au dat cu spray lacrimogen in ochi, apoi i-au furat banii si castile. Redam comunicatul oficial. "Astazi, 29 septembrie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale Iasi,…