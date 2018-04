Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 16 aprilie, va avea loc ședința publica de soluționare a dosarelor depuse pentru titularizeze in baza articolului 253 din Legea Educației Naționale nr.1 /2011. Potrivit informațiilor furnizate de profesorul Mihail Fasan, inspector responsabil cu mobilitatea personalului didactic…

- Doar astazi și maine, cadrele didactice interesate sa se titularizeze in baza articolului 253 din Legea Educației Naționale nr.1 /2011 mai pot depune dosarele la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea (IȘJ). De acest articol de lege se pot folosi cadrele didactice care au obtinut…

- Ministerul Educatiei le transmite sindicalistilor care ameninta cu boicotarea simularii Evaluarii Nationale ca boicotul nu este o solutie, facand apel la cadrele didactice sa nu ii afecteze pe elevi prin demersuri radicale si reamintindu-le ca tocmai au primit o marire salariala de 20%. “Boicotul nu…

- Liderii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta ca daca nu se vor soluționa revendicarile cadrelor didactice, exista o mare probabilitate sa fie boicotate simularile examenelor naționale. ”O sa mai avem discuții și saptamana viitoare, dar daca nu vom obține rezultate concrete, luam…

- Consiliul de Disciplina al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea a decis ca judecatorii sa fie cei care vor avea ultimul cuvant in cazul profesoarei de franceza de la Golești. Aceasta a sesizat IȘJ cu privire la faptul ca unitatea de invațamant la care era angajata a decis desfacerea contractului…

- In data de 30 ianuarie 2018, Ministerul Educatiei Nationale a transferat sumele pentru plata salariilor catre Inspectoratele Scolare Judetene si catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu drept de utilizare din data de 1 februarie 2018, se arata intr un comunicat al MEN. "In conformitate…

- Șeful IPJ Vrancea, imputernicit inspector-șef Remus Nica, a prezentat in cadrul ședinței Colegiului Prefectural bilanțul privind activitațile desfașurate și rezultatele obținute in semestrul I al anului școlar 2017-2018, pentru creșterea gradului de siguranța publica in incinta și…

- Cadrele didactice titulare in una sau mai multe unitati de invatamant sau pe doua ori mai multe specializari, din judetul Vrancea, isi pot intregi norma didactica prin transfer, cererile putand fi depuse pana pe 26 ianuarie. Conform unei adrese trimise de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vrancea…