- Natalia Pesotkaia, o profesoara din Cernigau, a salvat 30 de copii dintr-un orfelinat. Ea a stat cu ei aproape o luna intr-un adapost subteran si apoi a reusit sa-i duca in siguranta la Ivano-Frankivsk. Potrivit presei internationale, profesoara a reusit sa duca orfanii la Ivano-Frankivsk, deoarece…

- Stepan Shpak, in varsta de doi ani, a fost ucis la, Novi Petrivți, langa capitala Ucrainei, Kiev, pe 16 martie, in urma bombardamentelor armatei ruse. Tatal sau a povestit pentru ziarul Current Time cum s-a intamplat totul. „A murit degeaba. Pentru ce sunt toate astea?”, a spus barbatul in cadrul interviului…

- Cel puțin zece oameni care stateau la coada sa cumpere paine au fost uciși de un bombardament rusesc in aceasta dimineața in Cernihiv, potrivit ambasadei americane la Kiev și unui corespondent al unei publicații ucrainene. Pe rețelele de socializare au fost postate și imagini cu urmarile atacului (imagini…

- O camera de bord a filmat momentul in care o bomba lovește un cartier de blocuri din orașul Cernihiv, potrivit imaginilor publicate de New York Times. Cel puțin 33 de oameni au murit azi in orașul ucrainean, in urma bombardamentelor, au transmis serviciile de urgența din Ucraina. Imaginile au fost surprinse,…

- Au aparut imagini de la atacul asupra Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina. Acolo, parașutiști ruși au aterizat și au atacat un spital local, au transmis armata ucraineana. Imaginile arata dezastrul ramas intr-un cartier de locuințe, dupa ce a fost bombardat toata noaptea. Orașul a fost bombardat…

- La exact cinci zile de la inceperea invaziei, Rusia a reluat, in aceasta dimineața, bombardamentele asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. A fost lovita și o localitate aflata in apropierea capitalei, unde o racheta a distrus un bloc de locuințe. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- "Inamicul a incercat sa patrunda in orașele noastre. Dar orașul Kiev, orașul Cernihiv, orașul Mariupol, orașul Harkov sunt complet sub control ucrainean. In ciuda faptului ca rușii iși exileaza DRG-urile și incep sa traga in infrastructura critica, ne-am aparat toate orașele” – relateaza ministrul Afacerilor…

- Mesajul presedintelui PSD Iasi, senatorul Maricel Popa cu ocazia sarbatoririi a 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane: "Ca niciodata, astazi, Unirea Principatelor de la Iasi va fi sarbatorita fara fast si evenimente majore. Traim vremuri tulburi. Mai intai pandemia si acum tensiunile dintre Rusia…