Ana-Maria Rusu este profesoara de muzica in Focșani și a intrat in cursa pentru cel mai bun profesor in Top 50 Global Teacher Prize, competiție internaționala organizata de Fundatia Varkey, axata pe imbunatațirea standardelor de educație pentru copiii defavorizați, scrie publicația de educație Școala 9. Profesorul caștigator al competiției primește marele premiu de un milion […]