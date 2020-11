Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada extrem de grea pentru toata lumea, o profesoara de la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București a fost surprinsa cum iși agresa psihic studenții in cadrul unei discuții ieșite din contextul lecției. Tinerii au inregistrat cadrul didactic, iar filmarea a devenit…

- Mihaela Madalina Adam, profesoara la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, a ajuns virala pe Internet dupa ce a fost inregistrata in timp ce incerca sa le impusa elevilor cum sa i se adreseze. "Va pretind, din acest moment, celor doua grupe, sau cel putin celor…

- Profesoara de la UMF Carol Davila ajunsa virala pe internet a fost suspendata din functie. Madalina Adam a ajuns virala dupa ce a incercat sa isi invete studentii cum sa i se adreseze. Doctorul Madalina Adam, profesor la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, a fost suspendata…

- Profesoara de la UMF Carol Davila ajunsa virala pe internet a fost suspendata din functie. Madalina Adam a ajuns virala dupa ce a incercat sa isi invete studentii cum sa i se adreseze. Studenții au inregistrat cursurile și le-au postat pe rețelele de socializare, lucru care, conform Ministerului…

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Carol Davila", prin Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti (SSMB), a raspuns pozitiv apelului facut de catre Prefectura Capitalei si Directia Publica de Sanatate de a se implica in realizarea anchetelor epidemiologice din Bucuresti, in contextul…

- Universitatea de Medicina și Farmacie din Cluj-Napoca trece de luni in scenariul roșu, a anunțat conducerea instituției. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Anul universitar a debutat la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti sub semnul pandemiei, iar bobocii de anul acesta vor purta, simbolic, pe tot parcursul anilor de studii, numele ilustrului medic „Prof. Dr. Eugen Proca”. Universitațile de Medicina și Farmacie au deschis…

- Pentru al doilea an consecutiv, Universitatea de Medicina și Farmacie “Carol Davila” din București se bucura de reprezentare studențeasca la cel mai inalt nivel mondial, studenta din anul 4 a Universitații d...